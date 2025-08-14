Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Fahrer eines Paketlieferdienstes entfernt sich von der Unfallstelle

Geldern-Pont (ots)

Am Mittwoch (13. August 2025) kam es gegen 13:40 Uhr an der Einmündung Im Winkel / Peutenweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 60-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit einem Krankenfahrstuhl den Peutenweg. Als sich der Gelderner im Einmündungsbereich Im Winkel / Peutenweg befand, kam aus der Straße "Im Winkel" ein Transporter des Paketlieferdienstes UPS. Der männliche Fahrer übersah, nach aktuellem Kenntnisstand, den vorfahrtsberechtigten Gelderner, welcher, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts auswich. Durch das Ausweichmänöver verlor der Mann die Kontrolle über den Krankenfahrstuhl und stürzte in einen Graben. Dadurch verletzte sich der Mann leicht, während am Krankenfahrstuhl Sachschaden, u.a. im Bereich der rechten Armlehne, entstand. Drei unbeteiligte Zeugen, zwei Damen mit Kinderwagen sowie ein Postbote, halfen dem Mann aus dem Graben zu kommen und den Krankenfahrstuhl wieder aufzurichten. Der männliche UPS-Fahrer, welcher laut Angaben des Gelderners ca. 30 Jahre alt war und ein ausländisches Erscheinungsbild hatte, entfernte sich unterdessen von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Neben den drei Personen, welche dem Mann nach dem Unfall geholfen hatten, werden auch weitere Zeugen gesucht. Zudem sollen sich auch alle Bürgerinnen und Bürger melden, welche vor 13:40 Uhr eine Sendung (Paket/Päckchen) von UPS erhalten haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter 02831 1250. (pp)

