PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 14.08.2025, 07:08 Uhr "Weeze - Kollision zwischen Pkw und landwirtschaftlicher Zugmaschine: Zwei männliche Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich verletzt"

Weeze (ots)

Im Nachgang zu dem Verkehrsunfall vom Mittwoch (13. August 2025) sucht das Verkehrskommissariat nun Zeugen. Der 38-Jährige Fahrer des Hyundai soll nach aktuellem Erkenntnisstand schon vor dem Unfall durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen sein. So soll der Wagen zuvor andere Fahrzeuge überholt haben, trotz Gegenverkehr. Die Polizei bittet Zeugen und betroffene Verkehrsteilnehmer, die dem Hyundai eventuell ausweichen mussten, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren