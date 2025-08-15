Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 14.08.2025, 07:08 Uhr "Weeze - Kollision zwischen Pkw und landwirtschaftlicher Zugmaschine: Zwei männliche Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich verletzt"

Weeze (ots)

Im Nachgang zu dem Verkehrsunfall vom Mittwoch (13. August 2025) sucht das Verkehrskommissariat nun Zeugen. Der 38-Jährige Fahrer des Hyundai soll nach aktuellem Erkenntnisstand schon vor dem Unfall durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen sein. So soll der Wagen zuvor andere Fahrzeuge überholt haben, trotz Gegenverkehr. Die Polizei bittet Zeugen und betroffene Verkehrsteilnehmer, die dem Hyundai eventuell ausweichen mussten, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell