Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am frühen Freitagmorgen (15. August 2025) haben sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Voßheider Straße zu schaffen gemacht. Gegen kurz vor 4:00 Uhr hörte eine Anwohnerin laute Geräusche von der Straße kommend und sah eine Gruppe von mindestens drei Personen die Schützenstraße rauf- und runter rennen. Sie informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten kurz drauf einen stark beschädigten Zigarettenautomaten an der Ecke Voßheider Straße / Schützenstraße fest. Aus dem Gerät fehlten die Geldkassette und nahezu sämtliche Zigarettenschachteln. Zeugen, die im Umfeld des Automaten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell