Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Alleinunfall in Kurve: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Kalkar (ots)

Am Samstag (16.08.2025) um 22:35 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Kleve die Reeser Straße aus Richtung Appeldorn kommend in Fahrtrichtung Niedermörmter. Als erster Fahrer einer Kolonne aus mehreren Krädern und PKW fuhr er hinter der Einmündung Fatimaweg in eine Linkskurve ein. Um dem Kurvenverlauf folgen zu können, bremste er sein Motorrad ab, wodurch das Hinterrad blockierte. Der 46-jährige kam von der Fahrbahn ab, stürzte und und verletzte sich schwer. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 08:24

    POL-KLE: Goch - Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen / Zeugen gesucht

    Goch (ots) - Am frühen Freitagmorgen (15. August 2025) haben sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Voßheider Straße zu schaffen gemacht. Gegen kurz vor 4:00 Uhr hörte eine Anwohnerin laute Geräusche von der Straße kommend und sah eine Gruppe von mindestens drei Personen die Schützenstraße rauf- und runter rennen. Sie informierte die ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 14:54

    POL-KLE: Geldern - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

    Geldern (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (14. August 2025) gegen kurz nach 05:00 Uhr bemerkte eine Zeugin eine Rauchentwicklung an einem abgestellten PKW auf der Straße Zur Boeckelt. Sie informierte daraufhin die Feuerwehr, welche ausrückte und das Feuer löschte. An dem Hyundai i20 entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Brand wurden auch zwei daneben geparkte Autos - zwei VW Golf - beschädigt. Da nach ersten ...

    mehr
