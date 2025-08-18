POL-KLE: Kalkar - Alleinunfall in Kurve: Motorradfahrer verletzt sich schwer
Kalkar (ots)
Am Samstag (16.08.2025) um 22:35 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Kleve die Reeser Straße aus Richtung Appeldorn kommend in Fahrtrichtung Niedermörmter. Als erster Fahrer einer Kolonne aus mehreren Krädern und PKW fuhr er hinter der Einmündung Fatimaweg in eine Linkskurve ein. Um dem Kurvenverlauf folgen zu können, bremste er sein Motorrad ab, wodurch das Hinterrad blockierte. Der 46-jährige kam von der Fahrbahn ab, stürzte und und verletzte sich schwer. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. (se)
