Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Sturz unter Alkoholeinfluss - Radfahrer verletzt sich schwer

Issum (ots)

Am Sonntag (17. August 2025) um 00:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Radfahrer die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Antoniusstraße in Issum-Sevelen. An der Einmündung Antoniusstraße wollte der Issumer mit seinem Fahrrad wenden. Beim Versuch des Wendemanövers kam er zu Fall und stürzte auf den Gehweg. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Da bei dem 55-Jährigen der dringende Verdacht auf Alkoholkonsum vor Antritt der Fahrt bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (se)

