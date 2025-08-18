Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw auf Parkplatz eines Discounters beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (13. August 2025) kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr an der Walbecker Straße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 51-jährige Nutzerin eines grauen Hyundai I10 hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Nach Rückkehr zum Fahrzeug stellte die Frau aus Issum Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite fest und informierte die Polizei, da sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

