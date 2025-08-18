Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

20-jährige Autofahrerin verletzt

Kleve-Kellen (ots)

Am Freitagabend (15. August 2025) gegen kurz nach 21:00 Uhr ereignete sich auf der Koppelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich 20-Jährige aus Kleve verletzt hat. Sie war mit ihrem VW Polo in Richtung Sommerlandstraße unterwegs, als sie vermutlich durch einen unachtsamen Moment die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die 20-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie behandelt und zur weiteren Überwachung stationär aufgenommen wurde. An dem VW Polo entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Koppelstraße voll gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell