PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Motorradfahrer verliert aufgrund einer Dieselspur die Kontrolle: 61-Jähriger verletzt sich leicht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (15. August 2025) kam es gegen 16:40 Uhr am Nollenburger Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit seinem Motorrad (Harley-Davidson) den Nollenburger Weg in Fahrtrichtung Bremer Weg. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Emmericher, aufgrund einer Dieselspur, die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, während am Motorrad, welches nicht mehr fahrbereit war, Sachschaden entstand. Die Dieselspur, die durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden verursacht wurde, entfernten eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Emmerich.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem Verursacher der Dieselspur sowie Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:00

    POL-KLE: Kerken - Einbruch in Kiosk: Unbekannter Täter entwendet Bargeld

    Kerken-Eyll (ots) - Am Freitag (15. August 2025) kam es gegen 01:25 Uhr an der Örtlichkeit "Am Eyller See" in Kerken zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Tür eines Kiosks und durchsuchte anschließend im Verkaufsraum mehrere Schränke. Mit einer niedrigen dreistelligen Bargeldsumme entfernte sich der Täter, welcher bei der Tat durch ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:59

    POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall / 20-jährige Autofahrerin verletzt

    Kleve-Kellen (ots) - Am Freitagabend (15. August 2025) gegen kurz nach 21:00 Uhr ereignete sich auf der Koppelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich 20-Jährige aus Kleve verletzt hat. Sie war mit ihrem VW Polo in Richtung Sommerlandstraße unterwegs, als sie vermutlich durch einen unachtsamen Moment die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren