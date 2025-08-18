Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Motorradfahrer verliert aufgrund einer Dieselspur die Kontrolle: 61-Jähriger verletzt sich leicht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (15. August 2025) kam es gegen 16:40 Uhr am Nollenburger Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit seinem Motorrad (Harley-Davidson) den Nollenburger Weg in Fahrtrichtung Bremer Weg. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Emmericher, aufgrund einer Dieselspur, die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, während am Motorrad, welches nicht mehr fahrbereit war, Sachschaden entstand. Die Dieselspur, die durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden verursacht wurde, entfernten eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Emmerich.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem Verursacher der Dieselspur sowie Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

