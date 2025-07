Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000 Euro entstand heute Morgen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Westfalenstraße/Ringstraße. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr die Ringstraße von der Hamburger Straße in Richtung Westfalenstraße. Gleichzeitig befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Skoda die Westfalenstraße von der B247 kommend in Richtung der Straße "Am Gehrengraben". Im Kreuzungsbereich missachtete der 21-Jährige offenbar den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 58 Jahre alte Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

