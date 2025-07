LPI-GTH: Einbruch in Bäckereifiliale

Döllstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 73-jähriger Fahrer einer Simson fuhr gestern Nachmittag auf der K8 von Döllstedt in Richtung Nahwinden. Hierbei wurde der Mann offenbar von zwei Pkw überholt und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 73-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zu Fall. Der Mopedfahrer verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Simson entstand Sachschaden in ...

