Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Halskette entwendet: Unbekannte Täter entfernen sich mit schwarzem Audi

Kleve (ots)

Am Montag (18. August 2025) kam es gegen 11:00 Uhr an der Borselstege in Kleve zu einem Diebstahl. Ein 64-jähriger Mann aus Kleve befand sich zum genannten Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Discounters und nahm dabei einen abgestellten schwarzen Audi (älteres Modell) mit Hamburger Kennzeichen (HH-) wahr. In dem Fahrzeug befanden sich, nach Angaben des Mannes aus Kleve, drei Personen.

Die weibliche Beifahrerin winkte den Klever ans Fahrzeug heran und verwickelte Ihn, durch die geöffnete Fensterscheibe, in ein Gespräch. Im Rahmen des Gesprächs wollte die Frau dem Klever eine Halskette schenken, was dieser zunächst ablehnte, sich die Kette dann aber doch um den Hals legen ließ. Im Anschluss entfernte sich der schwarze Audi von der Örtlichkeit, während der Mann aus Kleve feststellen musste, dass seine eigene Goldkette mit mehreren Anhängern (u.a. Kreuz aus Gold) entwendet worden war. Der Mann erstattete Strafanzeige und konnte die drei Personen wie folgt beschreiben:

Täter 1 (Fahrer):

- männlich - ca. 35 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild

Täter 2 (Beifahrerin):

- weiblich - ca. 25 bis 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - helles Oberteil

Täter 3 (Rückbank):

- weiblich - ca. 55 bis 60 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Kleidung

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell