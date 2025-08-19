PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Fahrzeug im Bereich der Frontstoßstange beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Samstag (16. August 2025) kam es zwischen 16:52 Uhr und 16:54 Uhr am Vogt-von-Belle-Platz in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines blau-schwarzen Audi A7 hatte den Wagen in einer Parkbucht in Fahrtrichtung B58 abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich der Frontstoßstange, auf der Beifahrerseite, feststellen. Da sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte, informierte der Mann aus Duisburg die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht, nimmt die Polizei Geldern Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:54

    POL-KLE: Rees: Diebstahl von Baustelle - Starkstromkabel entwendet

    Rees (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag (15. August 2025), 15:24 Uhr, und Montag (18. August 2025), 10:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Starkstromkabel von einer Baustelle an der Straße "Am Stadtgarten". Die Täter schnitten von den teilweise aus dem Boden ragenden Kabeln zwei Stücke von mehreren Metern Länge ab und nahmen diese an sich. Für den ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:03

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 32. Kw (11. bis 17. August 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei den ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:34

    POL-KLE: Kleve - Zigarettenautomat beschädigt: Bargeld und Tabakwaren entwendet

    Kleve-Rindern (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (17. August 2025), 21:00 Uhr und Montag (18. August 2025), 12:20 Uhr wurde an der Keekener Straße in Kleve ein Zigarettenautomat beschädigt. Der oder die Täter entwendeten aus dem Automaten, welcher sich im Außenbereich eines Imbisses befand, Bargeld sowie Tabakwaren. Zur genauen Schadenshöhe kann zum aktuellen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren