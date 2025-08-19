Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Fahrzeug im Bereich der Frontstoßstange beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Samstag (16. August 2025) kam es zwischen 16:52 Uhr und 16:54 Uhr am Vogt-von-Belle-Platz in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines blau-schwarzen Audi A7 hatte den Wagen in einer Parkbucht in Fahrtrichtung B58 abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich der Frontstoßstange, auf der Beifahrerseite, feststellen. Da sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte, informierte der Mann aus Duisburg die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht, nimmt die Polizei Geldern Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

