Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Einbruchsdiebstählen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Wittenburg/Picher/Dobin am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es im Zeitraum 16.08. bis 23.08.2025 zu gleich mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen sein soll.

In den Ortschaften Picher und Wittenburg gelang es den bislang unbekannten Tätern, sich gewaltsam Zugang zu den Häusern zu verschaffen, um im Weiteren Bargeld sowie weitere Wertgegenstände zu entwenden. Der hierbei entstandene Stehlschaden wird mit etwa 3.000 Euro angegeben. In beiden Fällen kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz, um Spuren zu sichern, welche nun ausgewertet werden müssen.

Bei einem weiteren Sachverhalt in Dobin am See scheiterten die hier agierenden Täter erst bei dem Versuch, gewaltsam einen neben dem Wohnhaus geparkten PKW aufzubrechen. Und auch das Vorhaben des Einbruchs in das Einfamilienhaus scheiterte. Der in diesem Fall durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden liegt dennoch bei mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell