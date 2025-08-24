Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verstorbenem Motorradfahrer

Boizenburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in den frühen Morgenstunden des 24.08.2025 zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 195. Der 26-Jährige deutsche Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße aus Gresse in Richtung Boizenburg. In einer Linkskurve kam der KTM-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Verkehrsschild neben der Straße. Aufgrund der Verletzungen verstarb der Motorradfahrer noch am Unfallort. Durch die rettungsdienstlichen und polizeilichen Maßnahmen vor Ort kam es zeitweise zu einer halbseitigen Sperrung der Bundesstraße. Das Motorrad musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei . Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

