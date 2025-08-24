Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Festival "Jamel rockt den Förster"

Jamel (ots)

Anlässlich des jährlichen Festivals "Jamel rockt den Förster" hat die Polizeiinspektion Wismar vom 22. bis zum 24. August 2025 einen Polizeieinsatz durchgeführt. Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr die Veranstaltung erstmalig als Versammlung angemeldet war, wurde das Einsatzkonzept der Polizei entsprechend angepasst und mit insgesamt 260 Polizeibeamtinnen und - beamten der Versammlungsschutz gewährleistet. Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich. Über den gesamten Veranstaltungszeitraum wurden lediglich fünf Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung sowie in zwei Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem unterstützte die Polizei am Samstag aufgrund einer drohenden Gewitterfront den Ordnungs- und Rettungsdienst bei der kurzfristigen Räumung eines Teils des Festivalgeländes. Der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel, gleichzeitig Polizeiführer des Gesamteinsatzes, zieht zum Ende des diesjährigen Festivals ein positives Fazit: "Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und den weit über 100 eingesetzten Ordnern hat wesentlich dazu beigetragen, dass ein Eingreifen der Polizei weitesgehend nicht erforderlich war." Yvonne Hanske Newsroom Polizeipräsidium Rostock

