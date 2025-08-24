PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Festival "Jamel rockt den Förster"

Jamel (ots)

Anlässlich des jährlichen Festivals "Jamel rockt den Förster" hat die
Polizeiinspektion Wismar vom 22. bis zum 24. August 2025 einen 
Polizeieinsatz durchgeführt. 
Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr die Veranstaltung erstmalig 
als Versammlung angemeldet war, wurde das Einsatzkonzept der Polizei 
entsprechend angepasst und mit insgesamt 260 Polizeibeamtinnen und - 
beamten der Versammlungsschutz gewährleistet. 
Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich. Über den 
gesamten Veranstaltungszeitraum wurden lediglich fünf 
Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen Sachbeschädigung, 
Körperverletzung und Beleidigung sowie in zwei Fällen wegen des 
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.  
Zudem unterstützte die Polizei am Samstag aufgrund einer drohenden 
Gewitterfront den Ordnungs- und Rettungsdienst bei der kurzfristigen 
Räumung eines Teils des Festivalgeländes. 
Der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel, 
gleichzeitig Polizeiführer des Gesamteinsatzes, zieht zum Ende des 
diesjährigen Festivals ein positives Fazit: "Die Zusammenarbeit mit 
dem Veranstalter und den weit über 100 eingesetzten Ordnern hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass ein Eingreifen der Polizei 
weitesgehend nicht erforderlich war."

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

