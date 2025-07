Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 12.07.2025 gegen 16:15 Uhr kam es im Karl-Liebknecht-Ring in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern. Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Toyota befuhr den Karl-Liebknecht-Ring in Fahrtrichtung Wolgaster Straße. Auf Höhe des Volksstadions beabsichtigte er im großen Bogen nach rechts auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Die dahinter befindliche 39-jährige Fahrerin eines Pkw Volvo dachte, dass der Vorausfahrende nach links auf das Gelände der BDH Klinik abbiegen will und fuhr weiter in Richtung Wolgaster Straße. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 14-jährige Beifahrerin im Toyota wurde leichtverletzt. Im Volvo befanden sich neben der Fahrzeugführerin drei Kinder, von denen eine 13-jährige Insassin schwerverletzt wurde. Alle drei Kinder wurden zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst übernommen. Die beteiligten Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 EUR. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell