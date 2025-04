Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250424.2 Kiel: Zeugen nach Verdacht einer Raubtat in der Stiftstraße gesucht

Kiel (ots)

Sonntagabend hätten jetzigen Erkenntnissen drei Täter einen 37-jährigen Mann im Bereich der Kieler Stiftstraße angegriffen und ihm Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 20.04.2025, gegen 21:00 Uhr, habe sich der Geschädigte mit den späteren Tätern in der Möllingstraße, an der Ecke Knooper Weg, getroffen. Nachdem sie nunmehr zusammen in Richtung Wilhelmplatz gegangen seien, habe einer der Männer plötzlich in Höhe der Stiftstraße den 37-Jährigen in sein Gesicht geschlagen, während ein Weiterer ihn festgehalten und Schmuck sowie Bargeld aus seiner Jackentaschen entnommen hätte. Zwei der drei Täter hätten zudem Klappmesser gezogen.

Der Geschädigte sei auf den Wilhelmplatz geflüchtet, wo zu der Zeit ein Jahrmarkt stattfand. Die Täter seien schließlich zwischen den Jahrmarktbuden in Richtung des Kronshagener Wegs davongelaufen. Die Polizei stellte die Täter am Tatort und im Umfeld nicht fest.

Der Geschädigte beschrieb die Täter als männlich und um die 175 cm groß. Sie seien zwischen 40 bis 45 Jahre alt gewesen. Zwei von ihnen hätten eine muskulöse Statur gehabt und einen Vollbart getragen. Der Eine hätte einen dunklen Pullover mit weißen Streifen über der Brust sowie eine schwarze Weste getragen. Er habe schwarzes Haar mit Geheimratsecken gehabt. Der Andere habe ebenfalls einen dunklen Pullover, eine blaue Jeans sowie schwarze Lederschuhe getragen. Er habe eine Glatze gehabt und eine Goldkette getragen. Der dritte und älter als die anderen wirkende Täter sei von dicklicher Statur gewesen, habe schwarze gescheitelte Haare gehabt und auffällige Augenringe.

Das Kriminalkommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum Sachverhalt bzw. zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der 0431/1603333 bei der Kriminalpolizei Kiel zu melden.

Magnus Gille

