POL-NB: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der B111 bei Pudagla

Heringsdorf (ots) - Am 12.07.2025 gegen 06:55 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilt mit, dass durch unbekannte Täter in das Hotel "Zur Zwiebel am Peeneplatz in 174449 Peenemünde eingebrochen wurde. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich ...

mehr