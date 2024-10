Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lübtheen: PKW kollidiert mit Baum - Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Rostock (ots)

Lübtheen (ots) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in den frühen Abendstunden des 30.10.2024 in der Nähe von Lübtheen. Ein PKW Skoda kam auf der Kreisstraße 19 zwischen den Ortschaften Brömsenberg und Garlitz aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der alleinige Fahrzeuginsasse, ein 39-jähriger Mann aus der Region, wurde im Fahrzeuginneren eingeklemmt und musste durch Kameraden der freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Sebastian Jedro Polizeioberkommissar Polizeirevier Hagenow

