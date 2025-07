Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Hotel "Zur Zwiebel" in 17449 Peenemünde

Heringsdorf (ots)

Am 12.07.2025 gegen 06:55 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilt mit, dass durch unbekannte Täter in das Hotel "Zur Zwiebel am Peeneplatz in 174449 Peenemünde eingebrochen wurde. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 11.07.2025 22:00 Uhr - 12.07.2025 06:45 Uhr gewaltsam in das Hotel ein. Dort durchwühlten sie in allen unverschlossenen Räumen die Schränke und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Auf diesem Wege bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell