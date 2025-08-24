PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 60-Jähriger Frau aus Parchim

Parchim (ots)

Seit dem 23.08.2025, 17:30 Uhr wird eine 60-Jährige Frau aus Parchim 
vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Parchim unter  
03871/6000, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede 
andere Polizeidienststelle entgegen. 
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur 
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/06qkw

Julia Staude
Polizeihauptkommissarin
Polizeihauptrevier Parchim

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

