Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen Brühl und Weitendorf

Sternberg (ots)

Im Kreuzungsbereich der B104 und der B192 zwischen Brüel und 
Weitendorf kam es am Mittag des 23.08.2025 zu einem schweren 
Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. 

Aus noch unbekannter Ursache stießen nach ersten Erkenntnissen ein 
aus Schwerin kommender Mercedes-Benz Vito und ein aus Richtung des 
Roten Sees kreuzender PKW Audi A1  auf der Kreuzung zusammen.

Der Audi blieb im Kreuzungsbereich liegen. Der Mercedes-Benz Vito 
geriet im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit 
einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen.

Die beiden Fahrer aus dem Mercedes-Benz Vito (22 Jahre) und dem PKW 
Skoda Octavia (60 Jahre) wurden jeweils schwerverletzt . Beide wurden
mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach 
Schwerin verbracht. Die Fahrerin (57 Jahre) aus dem Audi  wurde 
leichtverletzt und mit ihrer unverletzten Beifahrerin (6 Jahre) 
ebenfalls in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht.

Während der Unfallaufnahme und Räumung der Straße musste der 
Unfallort für ca. 2 Stunden in Richtung Weitendorf gesperrt werden. 
Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen 
werden. Der Sachschaden wird auf ca. 75.000 EUR geschätzt.

Zur Untersuchung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft
der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet.
 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

Das könnte Sie auch interessieren