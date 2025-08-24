PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei setzt mit verstärkten Kräften das Hausrecht der Veranstalterin des Sommerfestes auf dem Gelände des Bauernhofes Biestow durch

Rostock (ots)

Im Bereich des Dorfteiches in Biestow kam es am 23.08.2025 gegen 
20:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Zwei Jugendliche Tatverdächtige 
Mädchen haben die 15-Jährige ins Gesicht geschlagen. Die Beteiligten 
Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die 
Erziehungsberechtigten übergeben.

Während des Einsatzes wurde bekannt, dass sich vor Ort weitere 
Jugendgruppierungen aufhalten, deren Auftreten für Unstimmigkeiten 
mit der Veranstalterin des Sommerfestes beim Bauernhaus Biestow 
gesorgt haben. Es konnte ermittelt werden, dass sich zum Teil 
Personen, welche vorrangig am Doberaner Platz anzutreffen und 
entsprechend des bestehenden polizeilichen Konzepts besonders unter 
Beobachtung stehen, auf dem Gelände befinden. Zeitgleich konnten 
weitere Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden. Nach 
erfolgter Rücksprache hat die Veranstalterin von ihrem Hausrecht 
Gebrauch gemacht, die Veranstaltung für beendet erklärt und die etwa 
200 Besucher gebeten, nach Hause zu gehen. Zur Unterstützung wurden 
Polizeikräfte zusammengezogen, um das Verlassen kontrolliert zu 
begleiten. Am Ende ist festzuhalten, dass es auf dem Gelände zu 
keinen Straftaten und Störungen kam. Auch im weiteren Verlauf konnten
keine Störungen verzeichnet werden und die Nacht in der Rostocker 
Innenstadt blieb ruhig.  
Die Polizei bedankt sich bei den Besuchern für das gezeigte 
Verständnis.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
