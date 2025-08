Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rheinbreitbach (ots)

Am 01.08.25 gegen 14 Uhr kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Im Kettelfeld/Rheinblickstraße zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Eine 69-jährige Frau aus Rheinbreitbach befuhr mit ihrem PKW die Straße im Kettelfeld in Richtung der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße. Auf dieser befand sich ein 91-jähriger Mann mit seinem PKW, welcher in Richtung Stadtmitte fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide PKW miteinander und wurden von der Fahrbahn geschleudert, so dass zusätzlich noch ein abgestelltes Fahrrad und Holzpfeiler beschädigt wurden. Beide Fahrzeugführer kamen mit Verletzungen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell