POL-PDNR: Mann uriniert in Linienbus. Zeugen gesucht.

Reiferscheid (ots) - Reiferscheid-Im Zeitraum von Donnerstag, 31.07.25, 11:00h bis Freitag, 01.08.25, 18:00h wurde ein PKW Mercedes zerkratzt, der in der Hauptstraße in Reiferscheid geparkt war. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen pialtenkirchen@polizei.rlp.de Telefon: ...

