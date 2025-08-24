PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 60-Jähriger Frau aus Parchim

Parchim (ots)

Die Vermisste Frau konnte durch einen Wachdienst im Industriegebiet 
wohlbehalten angetroffen und an die Familienangehörigen übergeben 
werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen 
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Julia Staude
Polizeihauptkommissarin
Polizeihauptrevier Parchim

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

