LPI-G: Unter Einfluss berauschender Mittel
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Bei einer Verkehrskontrolle in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes kontrollierten Beamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.08.2024, 02:05 Uhr) einen PKW Hyundai. Ein Drogenvortest reagierte bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin positiv auf den Konsum von Cannabis. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,27 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es drohen mindestens 1000 Euro Geldbuße sowie ein Fahrverbot. <PH>
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell