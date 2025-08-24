LPI-G: versuchter Einbruch in Pkw
Altenburg (ots)
Am 23.08.25 wurde gegen 18:00 Uhr durch Bürger ein Mann gemeldet, welcher versuchte in Altenburg auf dem Parkplatz des Kauflandes Süd-Ost einen Audi aufzubrechen. Die eingesetzten Beamten konnten den Einbrecher vor Ort antreffen und festnehmen. Bei ihm wurde verschiedenes Diebeswerkzeug aufgefunden - in das Fahrzeug gelangte er aufgrund des Bürgerhinweises und der schnell eintreffenden Polizeibeamten nicht.
