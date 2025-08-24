PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: versuchter Einbruch in Pkw

Altenburg (ots)

Am 23.08.25 wurde gegen 18:00 Uhr durch Bürger ein Mann gemeldet, welcher versuchte in Altenburg auf dem Parkplatz des Kauflandes Süd-Ost einen Audi aufzubrechen. Die eingesetzten Beamten konnten den Einbrecher vor Ort antreffen und festnehmen. Bei ihm wurde verschiedenes Diebeswerkzeug aufgefunden - in das Fahrzeug gelangte er aufgrund des Bürgerhinweises und der schnell eintreffenden Polizeibeamten nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 11:00

    LPI-G: Einbruch in Gartenanlage

    Altenburg (ots) - In der Nacht vom 22.08.25 zum 23.08.2025 kam es in Altenburg in der Gartenanlage Tagessonne (Thümmelstraße) zu einem Einbruch in insgesamt drei Gärten. Dabei wurden durch die Täter Sachschaden verursacht und diverse Gartengeräte entwendet. Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme und Tatortarbeit vor Ort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:48

    LPI-G: Tätlicher Angriff und Beleidigung

    Gera (ots) - Im Rahmen einer fußläufigen Streife befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes Gera im Zuge kriminalpräventiver Maßnahmen am Samstag (23.08.2025), gegen 00:10 Uhr, im Bereich des Heinrichsplatzes in Gera. Hierbei begann ein eigentlich unbeteiligter 37-Jähriger unvermittelt die Kollegen zu beleidigen sowie einen Kollegen im Bereich des Oberkörpers zu schlagen. Die Beamten mussten fortan den Mann zu ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:47

    LPI-G: Nach kurzer Flucht gestellt - mehrere Verkehrsverstöße geahndet

    Gera (ots) - Am Freitag (22.08.2025) bemerkten Geraer Polizisten, gegen 13:15 Uhr, einen 37-Jährigen wie er mit einem Pocketbike im Bereich der Otto-Rothe-Straße umherfuhr. Als dieser mutmaßlich die Beamten bemerkte versuchte er sich kurzzeitig der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren