LPI-G: Einbruch in Gartenanlage
Altenburg (ots)
In der Nacht vom 22.08.25 zum 23.08.2025 kam es in Altenburg in der Gartenanlage Tagessonne (Thümmelstraße) zu einem Einbruch in insgesamt drei Gärten. Dabei wurden durch die Täter Sachschaden verursacht und diverse Gartengeräte entwendet. Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme und Tatortarbeit vor Ort.
