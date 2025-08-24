Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat gestellt

Gera (ots)

Im Zuge ihrer Streifentätigkeit befuhren Beamte des Inspektionsdienstes Gera am Samstagvormittag (23.08.2025), gegen 09:50, die Breitscheidstraße in Gera. Hierbei stellten sie einen 27-Jährigen fest, wie er mit einem Filzmarker einen Schriftzug auf eine Hauswand zeichnete. Die Kollegen konnten den Mann vor Ort stellen. Fortfolgenden stellten sie das Tatmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Im Zuge der nun geführten Ermittlungen konnten noch weitere, gleichartige Schriftzüge im Nahbereich festgestellt werden. (PS)

