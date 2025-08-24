PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Täter auf frischer Tat gestellt

Gera (ots)

Im Zuge ihrer Streifentätigkeit befuhren Beamte des Inspektionsdienstes Gera am Samstagvormittag (23.08.2025), gegen 09:50, die Breitscheidstraße in Gera. Hierbei stellten sie einen 27-Jährigen fest, wie er mit einem Filzmarker einen Schriftzug auf eine Hauswand zeichnete. Die Kollegen konnten den Mann vor Ort stellen. Fortfolgenden stellten sie das Tatmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Im Zuge der nun geführten Ermittlungen konnten noch weitere, gleichartige Schriftzüge im Nahbereich festgestellt werden. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 22.08.2025 – 10:07

    LPI-G: Diebe bei ihrer Tat gestört

    Greiz (ots) - Greiz. Am Donnerstag, den 21.08.2025 gegen 22:00 Uhr versuchten zwei unbekannte männliche Täter in einen Gartenschuppen in der Kleingartenanlage Sonnenhöhe einzubrechen. Bei ihrem Versuch die Schuppentür aufzubrechen machten sie jedoch so viel Lärm, dass der Gartenpächter, welcher in seiner Laube schlief, davon wach wurde und die Diebe vertrieb. Auch wenn nichts gestohlen wurde, beschädigten die Diebe ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:04

    LPI-G: Video überführt Graffitischmierer

    Greiz (ots) - Greiz. Am 20.08.2025 gegen 13:15 Uhr verewigte sich ein 17-Jähriger mit einem Permanentmarker innerhalb der Altstadtgalerie auf einer Tapete und einer Säule. Schlecht für den Jugendlichen war, dass seine Tat durch das Videoüberwachungssystem aufgezeichnet wurde. Der 17-Jährige konnte identifiziert werden und die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Nur einen Tag später, am ...

    mehr
