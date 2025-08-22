PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Verdacht auf alkoholbedingten Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera. Ein 27-jähriger Deutscher steht im Verdacht am 22.08.2025 gegen 01:20 Uhr mit dem Firmen-LKW seines Arbeitgebers von der Straße in der Ortslage Steinbrücken abgekommen und gegen einen Zaun gefahren zu sein. Danach soll er das Fahrzeug und die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen haben. Polizeibeamte konnten den Mann wenig später sichtlich alkoholisiert, und glücklicherweise unverletzt, an seiner Wohnanschrift antreffen. Er bestritt zwar gefahren zu sein, die vorliegenden Anhaltspunkte genügten jedoch hinlänglich zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Schaden am Zaun und am Fahrzeug wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

