Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat ertappt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 20.08.2025 gegen 21:15 Uhr drang ein 68-jähriger Deutscher in das Firmengelände eines Armeehandels in Zeulenroda ein und entwendete aus einer Lagerhalle ein Paar Armeestiefel. Der 41-jähirge Firmeninhaber (deutsch) war zufällig noch auf dem Firmengelände, bemerkte den Einbrecher und stellte diesen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann vorläufig fest, da er keinerlei Angaben zu seiner Person machen wollte. Im Umfeld der Firma wurde ein PKW aufgefunden, welcher dem 68-Jährigen eindeutig zugeordnet werden konnte. Das Fahrzeug war allerdings behördlich außer Betrieb gesetzt und die angebrachten Kennzeichen waren Totalfälschungen. Zudem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis, da diese ihm versagt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann, nach Abschluss der Identitätsfeststellung, wieder auf freien Fuß gesetzt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

