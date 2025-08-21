PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großer Schaden durch vorgegaukelte Liebe im Internet

Gera (ots)

Gera. Eine 71-jährige Deutsche hatte bereits 2024 über eine Dating Plattform im Internet einen Liebesbetrüger kennengelernt, der sie mit wechselnden Begründungen immer wieder um größere Geldsummen bat, die die Geschädigte gutgläubig auf verschiedene Konten im Ausland überwies. Als die Frau nun ihren Fehler erkannte und den Sachverhalt am Mittwoch (20.08.2025) bei der Polizei Gera anzeigte, belief sich ihr finanzieller Schaden bereits auf mehrere 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei wird versuchen, dem Täter auf die Spur zu kommen, oft agieren diese jedoch aus dem außereuropäischen Ausland, was die Ermittlungen in der Regel sehr langwierig macht und häufig erfolglos enden lässt. Die Polizei warnt wiederholt davor bei Geldforderungen, sei es per E-Mail, durch Internetbekanntschaften oder durch sich als ehemalige Bekannte ausgebende Personen, skeptisch zu sein und lieber die Familie, Bekannte, die Hausbank oder die Polizei um Rat zu fragen - häufig sind die gängigen Maschen und Geschichten der Betrüger bereits bekannt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:37

    LPI-G: Rasentraktor entwendet

    Gera (ots) - Gera. Ein 43-jähriger Gartenbesitzer musste am Mittwochabend (20.08.2025) gegen 19 Uhr feststellen, dass Unbekannte im Tatzeitraum vom 14.08.2025, 19:30 Uhr bis 20.08.2025, 19 Uhr sein Gartengrundstück im Ortsteil Gorlitzsch unbefugt betreten und seinen Rasentraktor sowie die Kennzeichentafel seines Wohnanhängers entwendet haben. Den Wert des Beuteguts gibt der Geschädigte mit etwa 1.000 Euro an. Hinweise auf die Täter oder die Art und Weise des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:28

    LPI-G: Ladendieb verletzt Detektiv und richtet dreistelligen Sachschaden wegen 3,57 Euro an

    Gera (ots) - Gera. Ein 24-jähriger Deutscher wurde am 20.08.2025 gegen 17:45 Uhr vom Ladendetektiv (22 Jahre, syrisch) eines Verbrauchermarktes in der Otto-Rothe-Straße ertappt, wie er sich Waren in seine Umhängetasche packte und ohne zu bezahlen die Kasse passieren wollte. Zunächst folgte der Dieb der Aufforderung des Detektivs zur weiteren Klärung mit in dessen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:26

    LPI-G: Mehrere Fahrradsattel geklaut

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Mittwoch, den 20.08.2025 im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 15:15 Uhr hat ein Unbekannter am Hauptbahnhof von drei dort gesichert abgestellten Fahrrädern die Sattel demontiert und entwendet. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen unbekannt eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zum Bezugszeichen 0216958/2025 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren