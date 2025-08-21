Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großer Schaden durch vorgegaukelte Liebe im Internet

Gera (ots)

Gera. Eine 71-jährige Deutsche hatte bereits 2024 über eine Dating Plattform im Internet einen Liebesbetrüger kennengelernt, der sie mit wechselnden Begründungen immer wieder um größere Geldsummen bat, die die Geschädigte gutgläubig auf verschiedene Konten im Ausland überwies. Als die Frau nun ihren Fehler erkannte und den Sachverhalt am Mittwoch (20.08.2025) bei der Polizei Gera anzeigte, belief sich ihr finanzieller Schaden bereits auf mehrere 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei wird versuchen, dem Täter auf die Spur zu kommen, oft agieren diese jedoch aus dem außereuropäischen Ausland, was die Ermittlungen in der Regel sehr langwierig macht und häufig erfolglos enden lässt. Die Polizei warnt wiederholt davor bei Geldforderungen, sei es per E-Mail, durch Internetbekanntschaften oder durch sich als ehemalige Bekannte ausgebende Personen, skeptisch zu sein und lieber die Familie, Bekannte, die Hausbank oder die Polizei um Rat zu fragen - häufig sind die gängigen Maschen und Geschichten der Betrüger bereits bekannt. (DL)

