LPI-G: Mehrere Fahrradsattel geklaut
Altenburg (ots)
Altenburg. Am Mittwoch, den 20.08.2025 im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 15:15 Uhr hat ein Unbekannter am Hauptbahnhof von drei dort gesichert abgestellten Fahrrädern die Sattel demontiert und entwendet. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen unbekannt eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zum Bezugszeichen 0216958/2025 telefonisch unter 03447 / 471-0 zu melden. (DL)
