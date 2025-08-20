Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletztem Mopedfahrer

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am 19.08.2025 gegen 13:50 Uhr kam es auf der L 2331 in der Ortslage Wöhlsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen PKW-Fahrer (deutsch) und einem 16-jährigen Mopedfahrer (deutsch). Der PKW missachtete dabei die Vorfahrt des Mopeds und es kam zur Kollision. Der 16-Jährige verletzte sich dabei, sodass er in ein Klinikum verbracht werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell