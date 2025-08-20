Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener schlägt mit Krücke nach Polizisten

Gera (ots)

Gera. Ein 42-jähriger Russe sorgte am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 19:20 Uhr in den Arcaden in der Heinrichstraße für Aufsehen, als er dort stark alkoholisiert Angestellte bepöbelte und sich weigerte die Räumlichkeit zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort, der 42-Jährige verhielt sich jedoch weiter renitent und wollte auch seine Personalien nicht benennen. Als seine mitgeführte Tasche daraufhin nach Ausweisdokumenten durchsuchten werden sollte, versuchte der Mann die Polizeibeamten mit einer Krücke zu schlagen. Diese konnten dem Schlag ausweichen und sahen sich gezwungen den Angreifer am Boden zu fixieren. Seine Identität konnte schließlich festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen ihn eingeleitet werden. Da er weiterhin aggressiv auftrat, verbrachte er zudem die Nacht im Polizeigewahrsam. (DL)

