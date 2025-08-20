PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener schlägt mit Krücke nach Polizisten

Gera (ots)

Gera. Ein 42-jähriger Russe sorgte am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 19:20 Uhr in den Arcaden in der Heinrichstraße für Aufsehen, als er dort stark alkoholisiert Angestellte bepöbelte und sich weigerte die Räumlichkeit zu verlassen. Die hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort, der 42-Jährige verhielt sich jedoch weiter renitent und wollte auch seine Personalien nicht benennen. Als seine mitgeführte Tasche daraufhin nach Ausweisdokumenten durchsuchten werden sollte, versuchte der Mann die Polizeibeamten mit einer Krücke zu schlagen. Diese konnten dem Schlag ausweichen und sahen sich gezwungen den Angreifer am Boden zu fixieren. Seine Identität konnte schließlich festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen ihn eingeleitet werden. Da er weiterhin aggressiv auftrat, verbrachte er zudem die Nacht im Polizeigewahrsam. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:09

    LPI-G: Betrunkener Unruhestifter im Supermarkt

    Altenburg (ots) - Altenburg. Ein 43-jähriger Deutscher hat am Dienstagabend (19.08.2025) gegen 18:30 Uhr für Unruhe in einem Verbrauchermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße gesorgt, als er merklich alkoholisiert begann Leute anzuschreien und anzupöbeln. Ein 75-jähriger Deutscher ließ sich das Verhalten nicht bieten und forderte den Unruhestifter nachdrücklich auf das Geschäft zu verlassen, woraufhin es zu einer ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:06

    LPI-G: Couragierte Mutter verhindert Fahrraddiebstahl

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Ein 40-jähriger Deutscher hat am Dienstagnachmittag (19.08.2025) gegen 17 Uhr im Bereich des Sees am Penkwitzer Weg versucht einem 13-jährigen Deutschen dessen Fahrrad zu entwenden. Die 39-jährige Mutter des Jungen hatte dies mitbekommen und konnte dem Mann das Fahrrad wieder wegnehmen, woraufhin dieser sie mit einem Feuerzeug bedrohte. Anschließend hielt sich der 40-Jährige weiter im ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:03

    LPI-G: 120 Meter Kupferkabel entwendet

    Altenburg (ots) - Altenburg. Ein Mitarbeiter eines Internetanbieters wurde am Dienstagmorgen (19.08.2025) aufgrund einer Störung in ein Mehrfamilienhaus in der Siegfried-Flack-Straße gerufen. Dort musste er feststellen, dass der Grund für die Störung Kabeldiebe waren, die sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Objekt verschafft hatten. Dort brachen sie den Strom- und Sicherungskasten auf und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren