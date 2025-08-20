PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Couragierte Mutter verhindert Fahrraddiebstahl

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Ein 40-jähriger Deutscher hat am Dienstagnachmittag (19.08.2025) gegen 17 Uhr im Bereich des Sees am Penkwitzer Weg versucht einem 13-jährigen Deutschen dessen Fahrrad zu entwenden. Die 39-jährige Mutter des Jungen hatte dies mitbekommen und konnte dem Mann das Fahrrad wieder wegnehmen, woraufhin dieser sie mit einem Feuerzeug bedrohte. Anschließend hielt sich der 40-Jährige weiter im Bereich des Sees auf und belästigte dortige Badegäste. Die hinzugerufene Polizei erhob die Identität des Mannes, eröffnete ihm ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und stellte bei seiner Durchsuchung weiteres vermutliches Diebesgut fest. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Mann dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt und in der Folge durch die Polizei einer medizinischen Facheinrichtung zugeführt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

