POL-WAF: Beckum. Einbruch in Büro - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Eine brennende Schubkarre ist der Grund, warum am Freitagmittag (03.01.2025, 12.45 Uhr) Feuerwehr und Polizei zu einer Scheune an der Herberner Straße in Drensteinfurt-Walstedde gerufen worden sind. Die Schubkarre war mit Asche gefüllt und in der Scheune des Hauses abgestellt worden, bevor sie Feuer fing. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt ...

