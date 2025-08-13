Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis PI) - Gefährliche Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr/Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.08.2025), gegen 15.10 Uhr, ist es in Schenefeld/Schenefelder Platz 1 nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr zu einer Gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte sich ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Steinburg über das Verhalten eines PKW-Fahrers echauffiert, als dieser von der Altonaer Chaussee in die Straße Schenefelder Platz abbog und dies mit einer Handbewegung zum Ausdruck gebracht. Der Fahrer des Wagens hatte sich offenkundig dadurch provoziert gefühlt. Seinen Wagen stellte er daraufhin vor einer Ladenzeile am Schenefelder Platz ab und pöbelte den 34-Jährigen, der sich mittlerweile in einer Bushaltestelle auf der anderen Seite der Straße befand, lautstark an.

Wenig später stieg noch eine weitere Person aus dem PKW aus. Beide überquerten die Straße und begaben sich zu dem Geschädigten. Dort schlugen sie mehrfach auf den Geschädigten ein. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug in Richtung Hamburg-Lurup.

Täter 1 soll dunkle Haare haben, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 185 -190 groß und kräftig sein. Getragen haben soll er ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Hose. Täter 2 soll ebenfalls dunkle Haare haben, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 185 - 190 groß und kräftig sein. Über die Bekleidung ist nichts weiter bekannt.

Die Ermittlungsdienst der Polizeistation Rellingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04101 - 4980 um Hinweise. Wer hat die Tat und die Täter beobachtet?

