Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: B 205-Gemarkung Groß Kummerfeld

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) ist es gegen 06.10 Uhr auf der B 205 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein PKW-Fahrer leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 36-jähriger Mann aus Neumünster mit einem PKW VW-Golf auf der B 205 in Richtung Neumünster. In Höhe des Ortes Willingrade geriet der Mann auf unerklärliche Weise in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem LKW Volvo zusammen, der in Richtung Bad Segeberg geführt wurde. Am Steuer des LKWs saß ein 56-jähriger Mann aus Litauen. Nach dem Zusammenstoß mit dem LKW prallte der Golf wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen. Beim Versuch des Golf-Fahrers gegenzulenken, geriet dieser wieder in den Gegenverkehr und stieß mit einem VW Tiguan zusammen, der von einem 35-jährigen Mann aus Polen gelenkt wurde. Der Golf und der Tiguan landeten anschließend beide im Grünstreifen.

Der Neumünsteraner erlitt eine Schockverletzung und wurde mit einem RtW in ein Krankenhaus verbracht. Da sich Anhaltspunkte ergaben, dass der Neumünsteraner unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren war, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme und für Aufräum- und Bergungszwecke bis 07.25 Uhr komplett gesperrt werden. Danach erfolgte bis ca. 09.00 Uhr eine halbseitige Sperrung.

