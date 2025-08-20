LPI-G: Zwei Garagen aufgebrochen
Altenburg (ots)
Meuselwitz. In der Nacht von Montag, dem 18.08. zu Dienstag, dem 19.08.2025 wurden durch unbekannte Täter in der Straße Am Ententeich zwei Garagen gewaltsam geöffnet und dabei jeweils Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich verursacht. Aus einer der Garagen entwendeten die Diebe Holz und Kfz-Ersatzteile im zweistelligen Gesamtwert. Die Polizei Altenburger Land hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zum Bezugszeichen 0215134/2025 unter Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell