PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsdurchsuchung nach Bedrohung gegen das Landratsamt Altenburger Land

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstag, den 19.08.2025 kurz vor 11 Uhr mittags bat eine Mitarbeiterin des Landratsamtes um Entsendung von Polizeikräften in die Lindenaustraße 9. Dort hatte ein 46-jähriger Deutscher die Mitarbeiter bedroht indem er kundtat Sprengstoff zu Hause zu haben und alle töten zu wollen. Die informierte Polizeidienststelle in Altenburg leitete sofort Einsatz- und Prüfmaßnahmen ein. Als die Beamten wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort waren, hatte der Täter das Landratsamt bereits verlassen, sodass es im Stadtgebiet zu starken Fahndungsmaßnahmen kam. Auf polizeilichen Eilantrag über die Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Gera eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten angeordnet. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten zur Feststellung des Beschuldigten in einem Verbrauchermarkt in Lucka, wo er durch Polizeikräfte um 13:09 Uhr festgenommen werden konnte. Gefährliche Gegenstände führte er zum Glück nicht bei sich. Auch für das Landratsamt konnte, nach einer Absuche nach sprengstoffverdächtigen Gegenständen, um 14:44 Uhr Entwarnung gegeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen wurde der Beschuldigte durch den sozialpsychiatrischen Dienst bis auf weiteres in eine medizinische Facheinrichtung eingewiesen. In der weiteren Folge wird sich der 46-Jährige in einem Strafverfahren wegen des öffentlichen Androhens von Straftaten verantworten müssen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 15:08

    LPI-G: Wohnungsdurchsuchung nach Bedrohungen gegen das Bauamt Zeulenroda

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Einem 63-jährigen Zeulenrodaer missfiel am Dienstag, den 19.08.2025 ein vom Bauamt zugestellter Baubeschluss offenbar derart, dass er kurz vor 8 Uhr morgens zum Telefonhörer griff und einer Mitarbeiterin der Behörde ankündigte, um 9 Uhr mit einer Waffe vorbeizukommen. Die informierte Polizeidienststelle in Greiz leitete sofort ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:08

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Rahmen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Dienstag, den 05.08.2025 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr befuhr eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Leichtkraftrad die Berggasse, stürzte aus unbekanntem Grund und fiel gegen eine dortige Hauswand, wobei Sachschaden an der Fassade entstand. Zwei Passanten haben der Zweiradfahrerin laut einem Zeugenhinweis aufgeholfen, die ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:06

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Gera (ots) - Gera. Gera. Am Montag, den 11.08.2025 wurde gegen 09:50 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße der Völkerfreundschaft von einem Fahrzeug angefahren und leicht verletzt. Das Verursacherfahrzeug habe seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fortgesetzt und den Unfallort somit pflichtwidrig verlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren