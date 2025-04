Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in BMW gegriffen + Hitlergruß gezeigt

Dillenburg (ots)

Aßlar- in BMW gegriffen

Zwischen 19:30 Uhr am Freitag (04.04.2025) und 09:50 Uhr am Samstag (05.04.2025) machten sich Unbekannte an einem BMW in der Bachstraße zu schaffen. Sie schlugen die Seitenscheibe der Fahrertür ein und griffen durch dieses in den schwarzen BMW. Aus der Mittelkonsole stahlen die Diebe eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar-Niedergirmes: Hitlergruß gezeigt

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 53-jährigen Wetzlarer zu, nachdem er am Donnerstagmittag (03.04.2025) gegen 13:20 Uhr auffiel. Im Einkaufsmarkt in der Carolinenhütte hatte er Waren im Wert von rund 11 Euro gestohlen. Zudem verstieß er gegen ein bereits bestehendes Hausverbot in der Filiale. Diesem nicht genug zeigte er den Hitlergruß und rief mehrfach "Heil Hitler". Er muss sich nun wegen Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch und Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen verantworten.

