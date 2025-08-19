PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsdurchsuchung nach Bedrohungen gegen das Bauamt Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Einem 63-jährigen Zeulenrodaer missfiel am Dienstag, den 19.08.2025 ein vom Bauamt zugestellter Baubeschluss offenbar derart, dass er kurz vor 8 Uhr morgens zum Telefonhörer griff und einer Mitarbeiterin der Behörde ankündigte, um 9 Uhr mit einer Waffe vorbeizukommen. Die informierte Polizeidienststelle in Greiz leitete sofort Einsatz- und Prüfmaßnahmen ein, wobei erhoben wurde, dass der 63-Jährige Inhaber eines Waffenscheins ist. Auf polizeilichen Eilantrag wurde durch das Amtsgericht Greiz eine Wohnungsdurchsuchung verfügt. Parallel verlegten Polizeikräfte zur Wohnanschrift des Zeulenrodaers und konnten ihn um 09:10 Uhr, beim Verlassen seines Hauses, festnehmen. Eine Waffe oder gefährliche Gegenstände führte er zum Glück nicht bei sich. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten indes u.a. Schreckschuss- und Gasdruckwaffen sowie Devotionalien aufgefunden werden. Durch die Polizei wurde der kleine Waffenschein des 63-Jährigen eingezogen und der Waffenbehörde übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen wurde der 63-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich in der Folge in einem Strafverfahren wegen des öffentlichen Androhens von Straftaten verantworten müssen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

