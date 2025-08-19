PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Rahmen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstag, den 05.08.2025 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr befuhr eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Leichtkraftrad die Berggasse, stürzte aus unbekanntem Grund und fiel gegen eine dortige Hauswand, wobei Sachschaden an der Fassade entstand. Zwei Passanten haben der Zweiradfahrerin laut einem Zeugenhinweis aufgeholfen, die daraufhin ihre Fahrt fortsetzte und somit pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen hat. Die Polizei Altenburger Land bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin machen können, sich zum Bezugszeichen 0202522/2025 unter Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:06

    LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Gera (ots) - Gera. Gera. Am Montag, den 11.08.2025 wurde gegen 09:50 Uhr eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße der Völkerfreundschaft von einem Fahrzeug angefahren und leicht verletzt. Das Verursacherfahrzeug habe seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fortgesetzt und den Unfallort somit pflichtwidrig verlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 07:59

    LPI-G: Abbiegeunfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Eine 70-jährige Fahrradfahrerin (deutsch) wollte am Abend des 18.08.2025 gegen 19:05 Uhr von der Goethestraße nach links auf den Markt abbiegen, wurde hierbei jedoch von einem 68-jährigen PKW-Fahrer (deutsch), der in gleicher Richtung unterwegs war, überholt und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und bedurfte keiner ärztlichen Versorgung. ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 07:57

    LPI-G: Alkoholfahrt mit 2,45 Promille durch Polizei beendet

    Altenburg (ots) - Nobitz. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer zog aufgrund seiner unsicheren Fahrweise am Montagabend (18.08.2025) die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich und wurde um 21:35 Uhr in der Remsaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Alkoholgeruch und sprachliche Ausfallerscheinungen veranlassten die Beamten zur Durchführung eines Alkoholtests, der dem Fahrzeugführer 2,45 Promille auswies. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren