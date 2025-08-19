Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Rahmen eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstag, den 05.08.2025 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr befuhr eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Leichtkraftrad die Berggasse, stürzte aus unbekanntem Grund und fiel gegen eine dortige Hauswand, wobei Sachschaden an der Fassade entstand. Zwei Passanten haben der Zweiradfahrerin laut einem Zeugenhinweis aufgeholfen, die daraufhin ihre Fahrt fortsetzte und somit pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen hat. Die Polizei Altenburger Land bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin machen können, sich zum Bezugszeichen 0202522/2025 unter Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell