LPI-G: Alkoholfahrt mit 2,45 Promille durch Polizei beendet

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Montag, den 11.08.2025 um 13:32 Uhr ereignete sich in der Münsaer Straße ein Verkehrsunfall. In Höhe des Penny-Marktes musste ein Pkw Renault verkehrsbedingt halten, weil Fußgänger die Straße querten. Ein Motorradfahrer mit Beifahrerin bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Renault auf und kam in der Folge zu Sturz. Nach Erster Hilfe durch Passanten räumten die Unfallbeteiligten die ...

