LPI-G: Alkoholfahrt mit 2,45 Promille durch Polizei beendet
Altenburg (ots)
Nobitz. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer zog aufgrund seiner unsicheren Fahrweise am Montagabend (18.08.2025) die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich und wurde um 21:35 Uhr in der Remsaer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Alkoholgeruch und sprachliche Ausfallerscheinungen veranlassten die Beamten zur Durchführung eines Alkoholtests, der dem Fahrzeugführer 2,45 Promille auswies. Der Führerschein des 53-Jährigen wurde daraufhin vorläufig eingezogen und gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (DL)
