PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montag, den 11.08.2025 um 13:32 Uhr ereignete sich in der Münsaer Straße ein Verkehrsunfall. In Höhe des Penny-Marktes musste ein Pkw Renault verkehrsbedingt halten, weil Fußgänger die Straße querten. Ein Motorradfahrer mit Beifahrerin bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Renault auf und kam in der Folge zu Sturz. Nach Erster Hilfe durch Passanten räumten die Unfallbeteiligten die Unfallstelle. In dieser Situation entfernte sich der Motorradfahrer mitsamt seiner Beifahrerin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Motorradfahrer, dessen Sozia oder dem Kraftrad geben können, werden gebeten sich zu dem Bezugszeichen 0207780/2025 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land (Telefon 03447 4710) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren