Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montag, den 11.08.2025 um 13:32 Uhr ereignete sich in der Münsaer Straße ein Verkehrsunfall. In Höhe des Penny-Marktes musste ein Pkw Renault verkehrsbedingt halten, weil Fußgänger die Straße querten. Ein Motorradfahrer mit Beifahrerin bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Renault auf und kam in der Folge zu Sturz. Nach Erster Hilfe durch Passanten räumten die Unfallbeteiligten die Unfallstelle. In dieser Situation entfernte sich der Motorradfahrer mitsamt seiner Beifahrerin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Motorradfahrer, dessen Sozia oder dem Kraftrad geben können, werden gebeten sich zu dem Bezugszeichen 0207780/2025 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land (Telefon 03447 4710) zu melden.

