BPOLI-KN: Mit drei Haftbefehlen gesucht - Festnahme an Grenze

Bodman-Ludwigshafen (ots) - Eine Fußgängerin ist am Bahnübergang in Ludwigshafen von einer Regionalbahn erfasst und verletzt worden. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Montagnachmittag (17. März 2025) soll eine 92-Jährige den Bahnübergang in der Nähe des Haltepunktes Bodman-Ludwigshafen bei geschlossener Schranke überquert haben. Die herannahende RB1776 kam trotz eingeleiteter ...

mehr