Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fußgängerin von Zug erfasst

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Fußgängerin ist am Bahnübergang in Ludwigshafen von einer Regionalbahn erfasst und verletzt worden. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montagnachmittag (17. März 2025) soll eine 92-Jährige den Bahnübergang in der Nähe des Haltepunktes Bodman-Ludwigshafen bei geschlossener Schranke überquert haben. Die herannahende RB1776 kam trotz eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste die Frau bei niedriger Geschwindigkeit. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Verletzte nach Erstversorgung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die 49 Insassen des Zuges blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Die Bahnstrecke musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme von 15:00 - 16:18 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Zugausfällen und Verspätungen kam. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat die Ermittlungen zum Sachverhaltshergang aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell