LPI-G: Sicher zur Schule - Landespolizeiinspektion Gera zieht erste Bilanz der Schulwegüberwachung

Gera/Greiz/Altenburg - Zum Start des neuen Schuljahres führte die Landespolizeiinspektion Gera in den vergangenen Tagen verstärkt Schulwegüberwachungen durch. Ziel dieser Kontrollen war es, die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und auf die Einhaltung der Verkehrsregeln aufmerksam zu machen.

Erfreulicherweise stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich viele Fahrzeugführende vorbildlich an die geltenden Vorschriften hielten. Auch angesprochene Bürgerinnen und Bürger reagierten durchweg verständnisvoll und zeigten sich erfreut über die Präsenz der Polizei. Für dieses rücksichtsvolle Verhalten möchten wir uns ausdrücklich bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern bedanken.

Leider mussten die Beamtinnen und Beamten jedoch auch feststellen, dass einige Kinder im Auto nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert waren. In einzelnen Fällen fehlten Kindersitze vollständig oder die Sicherheitsgurte waren nicht angelegt. Ein solcher Verstoß kann im Falle eines Unfalls schwerwiegende Folgen haben: Ungesicherte Kinder sind bei einer Kollision erheblich gefährdet und können lebensgefährliche Verletzungen erleiden.

Neben der erheblichen Gefahr für die Gesundheit drohen den verantwortlichen Fahrzeugführenden auch rechtliche Konsequenzen. Ein Verstoß kann laut Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von bis zu 70 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich ziehen.

Die Landespolizeiinspektion Gera appelliert daher an alle Eltern bzw. verantwortlichen Fahrzeugführer: Sichern Sie Ihre Kinder stets alters- und größenentsprechend mit einem geeigneten Kindersitz und angelegtem Gurt. Nur so können Sie im Ernstfall das Risiko schwerer Verletzungen deutlich reduzieren.

